Общество

Участки для голосования по Конституции в Псковской области работают с соблюдением мер безопасности

Участковые избирательные комиссии, открытые в Псковской области для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ, работают с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, чтобы процесс прошел не только легитимно, но и безопасно для всех его участников.

Гдов, УИК №492

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, все сотрудники УИК работают в средствах индивидуальной защиты — в специальных халатах, перчатках, масках и защитных экранах.

Бежаницы, УИК №282

Струги Красные, УИК №484

Кроме того, средства индивидуальной защиты выдаются всем участникам голосования. При входе всем бесконтактно измеряют температуру.

На всех участках есть санитайзеры для рук, а при входе - дезинфицирующие коврики. Большинство участков имеют два входа, чтобы развести потоки голосующих.

Новоржев, УИК №297

Напомним, сегодня утром в Псковской области открылись 615 участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Основной день общероссийского голосования - 1 июля, но у россиян есть возможность проголосовать до указанного дня - в период с 25 по 30 июня. Сделано это в целях минимизации рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Новоржев, УИК №297

Избирательные участки в течение всего периода голосования будут работать с 8:00 до 20:00. Процедура голосования до дня голосования будет такой же, что и 1 июля: гражданин приходит с паспортом на свой избирательный участок, показывает его на расстоянии члену УИК, расписывается напротив своей фамилии в списке участников голосования (для этого ему выдается одноразовая ручка). Далее гражданин получает бюллетень, идет в кабинку для голосования, ставит «галочку» за или против поправок в Конституцию и опускает бюллетень в урну.