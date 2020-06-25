Общество

Медали «За особые успехи в учении» получили 11 выпускников Псковского района

Прием главы Псковского района выпускников 2020 года, награжденных медалью «За особые успехи в учении», состоялся 23 июня на горе Соколиха. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

«Мы гордимся, что в этом году 11 выпускников Псковского района стали обладателями медалей «За особые успехи в учении». Это замечательно. Мы желаем, чтобы каждый из вас нашел свое место в жизни, стал хорошим человеком, достойным представителем молодого поколения нашей страны. Никогда не останавливайтесь на достигнутом – стремитесь стать лучшими. Продолжайте учиться, получайте профессию и возвращайтесь в Псковский район. Мы ждем вас, именно вы должны стать лидерами в развитии нашего муниципального образования в будущем», - отметила Наталья Федорова, подводя итоги прошедшего учебного года.

Не все выпускники смогли присутствовать на прошедшем празднике, однако Наталья Федорова, обращаясь к присутствующим, попросила передать наилучшие пожелания крепкого здоровья, успехов, личных побед, реализации замыслов и творческих планов всем выпускникам Псковского района 2020 года.