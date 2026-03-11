Целевое обучение: как будущие врачи Псковской области начинают карьеру еще до поступления

Целевое обучение на сегодняшний день является одним из наиболее доступных способов получить высшее образование бесплатно. Уже на этапе поступления абитуриент заключает договор с будущим работодателем и фактически начинает строить карьеру. По окончании вуза выпускник обязан трудоустроиться в организацию, направившую его на обучение. В свою очередь работодатель гарантирует предоставление рабочего места в соответствии с полученной квалификацией.

Такая форма подготовки кадров предполагает целый ряд преимуществ. Помимо гарантированного трудоустройства, в течение всего срока обучения студент получает стипендию (меры социальной поддержки). После выпуска и выхода на работу молодого специалиста также ждут выплаты, размер которых варьируется в зависимости от региона и конкретного места трудоустройства. Суммы эти, как правило, весьма существенные. В медицинском сообществе и в медучреждениях такую поддержку принято называть «подъемными».

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

По сути, это средства, которые помогают вчерашнему студенту финансово адаптироваться в первое время: пока он набирается опыта, входит в рабочий процесс и осваивается в профессии. Кроме того, в пакет социальной поддержки нередко входит решение жилищного вопроса. Это может быть предоставление служебного жилья, льготное ипотечное кредитование, либо денежная компенсация за аренду квартиры для тех, кто переехал работать в другую местность и не имеет собственной недвижимости.

О том, что представляет собой целевое обучение, как правильно заключить соответствующий договор, какие меры соцподдержки положены молодому специалисту и как больница сопровождает будущего сотрудника - от подписания договора до первого рабочего дня, рассказала заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по организационно-методической работе Екатерина Астафьева в новом выпуске программы «Здоровый диалог».

Больница как наставник и партнер

Такая форма получения бюджетного высшего образования наиболее актуальная, подчеркнула заместитель главврача. Она отметила, что организационно-методический отдел Псковской областной клинической больницы готов помочь и полностью сопроводить процесс заключения целевого договора.

«На этапе целевого обучения мы не бросаем своих студентов и ведем их до получения образования. Соответственно, дальше помогаем им адаптироваться в первые годы работы, влиться в коллектив, освоить навыки, профессию, и сделать так, чтобы получить удовольствие от того, чем они занимаются», — добавила Екатерина Астафьева.

Заместитель главного врача также объяснила, что нужно делать выпускнику после окончания школы, чтобы получить целевое направление. По ее словам, подать заявление можно дистанционно на портале «Работа России».

«Форму можно заполнить самостоятельно, но, если вдруг возникнут какие-то трудности, всегда можно обратиться в наш отдел. Мы проконсультируем, поможем заполнить документы и подсказать, как получить результат», - заверила Екатерина Астафьева.

От практики к мастерству: роль наставничества

Специалист отметила, что жизнь в больнице - это постоянный динамичный процесс, не останавливающийся ни на минуту.

«Нам необходима помощь в поддержании этой динамики, помощь в развитии нашей больницы. Мы очень рады тем, кто к нам приходит на работу, своим студентам. Благодаря им приносится новая информация, методики, способы коммуникации и взаимодействия с медицинскими организациями и пациентами. То есть, не только мы обучаем своих целевиков и студентов на практике, но и они своим присутствием учат нас тому, как взаимодействовать с молодыми специалистами», — поделилась своей точкой зрения заместитель главного врача.

Екатерина Астафьева пояснила, что особое внимание в больнице уделяют развитию института наставничества. С прошлого года здесь ведется работа над тем, чтобы эта система была не формальной, а максимально эффективной. Цель - создать настоящую команду, где наставник и молодой специалист работают в команде.

«Передача опыта - это и следование традициям, и практическая необходимость. Так завещал нам еще Гиппократ. С другой стороны, будем честны, фундаментальная база университета не дает всех навыков, которые хотелось бы иметь молодому врачу. И только на месте он может получить практические навыки от более опытных коллег, чтобы быстрее стать квалифицированным специалистом и чувствовать себя увереннее», — добавила Екатерина Астафьева.

Молодежный совет: пространство для общения и развития

Помимо наставничества, в Псковской областной клинической больнице создан Молодежный совет. Это сообщество объединяет молодых специалистов разных профилей. Задача Совета — не только помочь новым сотрудникам избежать чувства одиночества в новом коллективе, но и создать среду для профессионального роста. Общаясь с коллегами из смежных специальностей, молодые врачи расширяют кругозор, получают новую информацию и стимулы для развития.

«Ребята также занимаются благотворительностью. У нас на попечении Социальный городок, в который мы выезжаем читать лекции, популяризировать здоровый образ жизни. То есть, мы готовы динамично развиваться и ждем молодых специалистов и их желания общаться вместе с нами, двигаться вместе с нами и вливаться в коллектив не только быстро, но и качественно», — резюмировала Екатерина Астафьева.

Возможности карьерного роста

В больнице созданы условия для карьерного пути. Руководство заинтересовано в том, чтобы молодые специалисты не останавливались в развитии и понимали перспективы. Сотрудников стимулируют получать новые знания и специальности, при необходимости учреждение готово оплачивать обучение.

«Мы руками и ногами за развитие, поэтому готовы поддержать молодого специалиста, инициировать его обучение и помочь пройти по карьерной лестнице, стать заведующим отделения, если у него есть желание развиваться», — подчеркнула заместитель главного врача.

Отвечая на вопрос о преимуществах целевого обучения перед самостоятельным «плаванием», специалист отметила, что сотрудничество с крупным медицинским учреждением дает студенту серьезные преимущества.

«Целевое обучение от нашей больницы будет хорошим подспорьем. Псковская областная клиническая больница оснащена современным оборудованием, а ее возможности не уступают клиникам Москвы и Санкт-Петербурга. Это значит, что молодой специалист, вернувшись после учебы, попадет в среду, где сможет применить самые современные методики», — подчеркнула Екатерина Астафьева.

Заместитель главного врача отметила, что для тех, кто рассматривает для работы Великие Луки, перспективы также весьма привлекательны. Материально-техническая база местных учреждений соответствует современным стандартам.

«Главный плюс — отсутствие высокой конкурентности. Соответственно, в Великих Луках вы можете стать востребованным, экспертным специалистом гораздо быстрее и менее затруднительно. Великие Луки – это место, где можно развиваться, двигаться, становиться специалистом, экспертом», — пояснила Екатерина Астафьева.

В завершение беседы заместитель главного врача обратилась к тем, кто только задумывается о карьере в медицине. Она призвала не отказываться от мечты и не бояться трудностей, которые неизбежно встретятся на пути.

«Когда вы закончите университет и вылечите своего первого пациента, тогда вы поймете, для чего все это было нужно», — резюмировала Екатерина Астафьева.

Подготовлено на основе материалов Псковской областной клинической больницы