Голосование по поправкам в Конституцию в Псковской области проходит без нарушений

В ходе второго дня голосования по поправкам в Конституцию РФ в Псковской области отмечается высокий уровень организации процесса на избирательных участках и соблюдение членами комиссий всех требований по безопасности.
Соблюдается дистанция, все члены избирательной комиссии находятся на участке в защитных костюмах, масках и перчатках.
На входе избирателям измеряют температуру, просят продезинфицировать руки, выдают маски, если они пришли без них. Также от загрязнений очищают обувь пришедших при помощи специального липкого коврика.
Голосование по поправкам в Конституцию в регионе идет в соответствии с установленными правилами и нормами.
Избирательные участки будут работать до 20.00.