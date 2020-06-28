Общество

В закупке новой партии мебели для псковской ДМШ №1 выявлены нарушения

В закупке новой партии мебели для детской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова в Пскове выявлены нарушения. Как сообщили в пресс-службе УФАС России по Псковской области, 12 декабря 2019 года был объявлен аукцион на закупку мебели для детской музыкальной школы №1 им.Н.А Римского-Корсакова.

«Речь идет не о тех знаменитых на всю страну стульях по 120 тысяч рублей, которые школа закупала ранее, а о других, более простых предметах мебели – креслах, журнальных столиках, стульях, комодах, банкетках, табуретах, письменных столах и прочем», - отметили в пресс-службе.

Максимальная цена контракта составила 10 798 675,78 руб. За два дня до окончания торгов в аукционную документацию были внесены изменения, в связи с чем дата завершения подачи заявок изменилась. Сотрудники управления считают, что это было сделано специально с целью отмены аукциона – по №44-ФЗ закону, регулирующему госзакупки, торги нельзя отменить менее чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок.

На следующий же день после отмены аукциона музыкальная школа заключила 20 контрактов на поставку мебели на сумму, равную цене разыгрываемого контракта - 10 798 675,78 рублей – с тремя псковскими организациями: ООО «Волшебный мир компьютеров», ООО «Системные решения», ООО «ПИК».

Согласно заключенным договорам, были закуплены офисные кресла по 29 500 рублей за штуку, барные табуреты по 27 800 рублей, столы письменные по 77 900 рублей каждый, журнальные столики по 18 200 рублей, стулья из вельвета стоимостью 40 500 рублей каждый, мягкие табуреты по 9 250 рублей, банкетки по 7 514 рублей и другие предметы мебели.

Согласно законодательству, учреждения образования имеют право заключать договоры на сумму до 600 тысяч рублей без проведения торгов. Однако в этом случае дробление большого контракта на мелкие суммы было сделано с целью ухода от конкурентных процедур и заключения контрактов с единственными поставщиками, заметили в УФАС. Там считают, что фактически все указанные контракты образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную 20 самостоятельными контрактами для формального соблюдения ограничений, предусмотренных законом о контрактной системе.

Как выяснили антимонопольщики, все три организации аффилированы друг другу, а также имеют непосредственное отношение к ООО «Формоза - ИТ», которое ранее выиграло крупный контракт на закупку мебели для музыкальной школы. Денежные средства на закупку мебели были выделены еще в сентябре 2019 года, и образовательное учреждение имело достаточно времени, чтобы провести торги в соответствии с законом, однако сделало по-другому, продолжили в ведомстве.

«Рынок мебели, в том числе в Псковской области, достаточно широк, но в результате дробления контрактов организации, которые имеют мало отношения к торговле или производству мебели, получили возможность поставить товар по максимально возможной цене, без участия в конкурентной борьбе, без подачи предложений о снижении цены контракта», - говорится в сообщении.

Директор музыкальной школы Наталья Архипова привлечена к административной ответственности, ей предстоит выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Рассматривается вопрос о выходе с инициативным иском в суд о признании сделки недействительной.