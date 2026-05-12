Россиянам напомнили о штрафах за нецензурную брань в общественном транспорте

Россиянам может грозить штраф до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток за использование нецензурной лексики в общественном транспорте. Об этом 12 мая рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Георгия Плеханова Андрей Моисеев.

«(В таких случаях — ред.) наиболее применима статья 20.1 КоАП — мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах. Наказание за это — административный штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Андрей Моисеев уточнил, что конкретная мера наказания зависит от поведения нарушителя. Если человек просто использовал нецензурную лексику, то обычно выписывается штраф от 500 рублей. Однако при агрессивном поведении и игнорировании замечаний возможно задержание примерно на неделю.