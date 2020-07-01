Явка на общероссийском голосовании в Псковской области превысила 47%

На 12.00 1 июля явка на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Псковской области составила 47,11%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук на брифинге в информационном центре избиркома.
В псковском регионе в общероссийском голосовании уже приняли участие 247 тысяч 484 человека.
Наблюдение за ходом голосования осуществляют 2700 общественных наблюдателей, которые представлены на каждом из 615 участков. В целом, по словам Сергея Ковальчука, УИКи работают работают слаженно, грубых нарушений законодательства нет.
Участники голосования обращаются в УИКи, но не с жалобами, а с вопросами, на которые оперативно получают разъяснения.