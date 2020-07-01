Общество

Игорь Сопов поблагодарил «Волонтеров Конституции»

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов поблагодарил «Волонтеров Конституции» за неоценимую помощь в период подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уважаемые «Волонтеры Конституции», благодарю вас за активное участие в подготовке и проведении голосования за поправки, связанные с будущим России. Вы оказали нам неоценимую помощь, спасибо вам большое», - отметил председатель облизбиркома, подчеркнув, что «Волонтерами Конституции» в этот период стали активисты проекта «Молодежка ОНФ», члены Молодежной избирательной комиссии Псковской области, член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании и многие другие активные молодые люди.

«Уверен, вы получили огромный опыт, благодаря участию в таком масштабном проекте. Поверьте, это будет одним из топовых пунктов в вашем реноме. Уверен, ваши работодатели оценят вас по достоинству», - добавил Игорь Сопов.