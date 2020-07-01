Общество

Центризбирком озвучил данные по голосованию после обработки 50% протоколов

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов. Социологи провели опрос на 800 избирательных участках в 25 субъектах страны. Большинство респондентов рассказали, что поддержали изменения в основной закон. Так, за поправки к Конституции проголосовали 71,2 процента россиян, а против высказались 28,3 процента. Примерно полпроцента опрошенных заявили, что испортили бюллетень.

По последним данным, общероссийская явка составила почти 65 процентов. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала этот результат достойным, сообщает РИА Новости.

За поправки в Конституцию проголосовали 76,24 процента россиян, против высказались 22,93 процента, сообщил Центризбирком по результатам обработки 50 процентов протоколов.

В опросе приняло участие 435 человек

В опросе приняло участие 435 человек

О чем вы! Никакой поддержки. Семьи с детьми - самые бедные

Нет. Выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка - это не стратегия, а разовые шаги при кризисе

Скорее нет. В моей семье нет несовершеннолетних детей

Скорее да, однако, принимаемых мер поддержки все равно недостаточно

Да, но это связано с коронавирусом. А хотелось бы, чтобы помощь оказывалась регулярно

Разумеется! Не помню, чтобы когда-нибудь наше государство так о них заботилось

Замечаете ли вы рост поддержки семей с несовершеннолетними детьми?

Центризбирком озвучил данные по голосованию после обработки 50% протоколов

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