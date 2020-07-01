Центризбирком озвучил данные по голосованию после обработки 50% протоколов

За поправки в Конституцию проголосовали 76,24 процента россиян, против высказались 22,93 процента, сообщил Центризбирком по результатам обработки 50 процентов протоколов.
По последним данным, общероссийская явка составила почти 65 процентов. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала этот результат достойным, сообщает РИА Новости.
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов. Социологи провели опрос на 800 избирательных участках в 25 субъектах страны. Большинство респондентов рассказали, что поддержали изменения в основной закон. Так, за поправки к Конституции проголосовали 71,2 процента россиян, а против высказались 28,3 процента. Примерно полпроцента опрошенных заявили, что испортили бюллетень.