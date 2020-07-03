Общество

Завершается благоустройство территории у кампуса ПсковГУ на Ольгинской набережной

Завершается благоустройство территории у кампуса ПсковГУ на Ольгинской набережной. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Строительная компания «Скандинавия»» Игорь Поляков 3 июля во время визита губернатора Михаила Ведерникова на объект, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сдать объект планируется к Дню города. Сейчас рабочие приступают к озеленению. До 23 июля благоустройство будет закончено. В летний период жители города смогут пользоваться новой площадкой.

«Все делаем по-человечески», - рассказал Игорь Поляков. Частично работы по благоустройству дорожек вышли за пределы проекта, но их доведут до конца, для удобства людей.

Губернатору показали забор, устраиваемый вокруг кампуса. Он одновременно прозрачный и безопасный, высота составляет от 150 до 180 см. Все изменения согласованы с автором проекта.

К 1 сентября будут сделаны все фасады здания и один из корпусов.

На работах по благоустройству задействовано 25 студентов.

Основной темой беседы губернатора с руководителем подрядной организации стала оплата работ. Михаил Ведерников пообещал присутствие вице-губернатора Василия Осипова в понедельник для организации ежедневного взаимодействия между подрядчиком, субподрядчиком, ПсковГУ по оплате реконструкции кампуса. Кроме того, будет проведено отдельное совещание в администрации Псковской области.