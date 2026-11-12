Авиакомпании добиваются трехлетней отсрочки установки камер в самолетах

Российские авиакомпании вновь добиваются отсрочки обязательного оснащения самолетов системами видеонаблюдения. В обращении Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в Главное управление на транспорте МВД говорится, что перевозчики оказались в ситуации, когда законодательство обязывает их устанавливать оборудование, которого пока нет на рынке. В двух крупных авиакомпаниях, перевозчики намерены вновь обратиться через АЭВТ в Минтранс и МВД с предложением перенести сроки еще на три года или отменить требование.
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С 1 сентября 2025 года требование об оснащении системами видеонаблюдения распространяется на пассажирские самолеты с максимальной сертифицированной взлетной массой более 45,5 т, включенные в сертификаты эксплуатантов после этой даты. Для остальных воздушных судов срок установлен на 1 сентября 2027 года. Камеры должны обеспечивать видеонаблюдение и видеозапись в кабине экипажа, на путях прохода в нее и в пассажирском салоне. Аналогичные требования установлены для иностранных авиакомпаний, выполняющих рейсы в Россию.
Проблема заключается в отсутствии на российском рынке оборудования, которое одновременно соответствовало бы требованиям транспортной безопасности и авиационным правилам ФАП-21. Минтранс подтверждал отсутствие таких технических средств на межведомственных совещаниях и в письмах авиакомпаниям. За сертификацию систем видеонаблюдения для иностранных самолетов взялись два российских разработчика — ООО «Байтэрг» и АО ДНИИ «Волна». Первый оценивает срок работ примерно в 10 месяцев, второй — в семь-девять месяцев.
За невыполнение требований для юридических лиц предусмотрен штраф от 100 до 200 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Также возможна уголовная ответственность.
Минтранс уже предлагал продлить сроки оснащения самолетов до 1 сентября 2027 года, однако МВД не согласовало проект постановления, указав на отсутствие объективных причин для отсрочки. Ведомство настаивает на необходимости видеозаписи для расследования преступлений и административных правонарушений на борту. В недавнем ответе одному из перевозчиков Минтранс сообщил, что позиция МВД не изменилась, а сроки выполнения требований остаются неопределенными, пишут