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Общество

Концепцию благоустройства территорий в центре города утвердили в Пскове

03.07.2020 16:41|ПсковКомментариев: 0

В Пскове утвердили концепцию благоустройства площади Ленина, 3 и территории на Советской, 1/3. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на градсовете города 3 июля. За концепцию проголосовал 21 член совета.

Как сообщила на заседании градсовета Пскова начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества Кристина Кобызь, в рамках проекта приграничного сотрудничества планируется изготовить проектно-сметную документацию на развитие двух непродуктивно используемых территорий города. «Мы обратились к жителям, специалистам и предлагаем выбрать две территории: площадь Ленина, 3 и улица Советская, 1/3», - сообщила она, уточнив, что финансирование заложено только на изготовление проектно-сметной документации. Концепция сделана на добровольных началах, в ней учтено мнение жителей, студентов, экспертов.

Как пояснил архитектор-дизайнер Сергей Станкевич, в проекте реализованы идеи, которые предлагали жители. «Мы не прорабатывали детали по навигации. Задача была показать, как могла бы выглядеть территория с точки зрения восприятия горожанами и туристами. Сейчас эти две территории являются транзитными. Очевидно, что территория должна быть интересна тем, кто будет заполнять центр города, - студентам. Нужно, чтобы территория была функциональной. Через некие современные малые архитектурные формы мы постараемся выразить историю и культуру города», - отметил он.

Главный архитектор Пскова Евгений Скачков отметил, что создание проекта - большой трудоемкий процесс. «История с площадью Ленина длится уже более 11 лет. Все затянулось, эту ошибку нужно исправить», - убежден он. На указанной территории, по его словам, предусмотрена велодорожка, павильоны, искусственные водоемы, место для тихого отдыха. Остановочная площадка станет буфером, который разделяет территории.

«Место, где кинотеатр «Октябрь», останется в тех же формах. Никаких изменений не будет», - заверил он.

Между тем председатель областного Союза архитекторов Владимир Васильев выразил недоумение по поводу того, что к обсуждению этого проекта Союз архитекторов никак не привлекался. «Очень удобно нас игнорировать, чтобы не слышать неудобных вопросов. Изобретали велосипед. Изобрели - очень удобный, трехколесный. Это красивая картинка на выжженной земле. Это никакого отношения к Пскову не имеет. Тут приезжают люди и думают, что до них тут ничего не было», - высказался он.

Гендиректор ОАО «Псковгражданпроект» Аркадий Гинделес высказал мнение, что детская площадка на указанной территории неуместна в силу близости проезжей части.

Зампредседателя регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева отметила, что превратить этот сквер только в зону отдыха невозможно. При этом она обратила внимание, что при озеленении высокоствольных деревьев здесь быть не должно.

Директор Псковского филиала института реставрации памятников истории Евгений Иванов рассказал, что до Второй Мировой войны в этом месте была очень интересная инфраструктура, но сегодня она несколько изменена. «Сейчас это три острова, которые разделены нескончаемым потоком машин. Необходимо создать историческую зону перед входом в Кремль. Нужно на площадь вернуть застройку. Мы все видим, что сколько бы за нее не брались, ничего не получается. Нужно застраивать», - озвучил он свою точку зрения.

По мнению депутата Псковской городской Думы Федора Постнова, на данной территории должен быть «какой-то санаторский фонтан, который работает один час вечером - с музыкой и лазерным шоу».

Его коллега по гордуме Дмитрий Пермяков предложил взять проект концепции за основу, потому что в ней есть рациональное зерно. Хотя, полагает он, «в идеальном мире стоило бы снести позорный и ужасный кинотеатр «Октябрь». «Но откуда взять столько денег?» - задал риторический вопрос народный избранник.

В итоге члены градсовета утвердили концепцию развития территорий на Советской, 1/3 и площади Ленина.

Теги: #благоустройство #градостроительная политика #градсовет
Источник: Псковская Лента Новостей
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