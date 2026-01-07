В Пскове стартуют массовые рождественские гуляния

Сегодня, 7 января, в Пскове стартуют массовые народные гуляния по случаю Рождества Христова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

Гуляния начнутся в 14:00 у вертепов на площади Ленина и в Детском парке. Жителей и гостей города ждет веселая святочная программа с участием творческих коллективов из муниципальных образований Псковской области.

Мероприятия проходят в рамках проекта «Рождество начинается здесь».

Видео созданы Театрально-концертной дирекцией Псковской области. Музыкальное сопровождение: композиции «Народился нам Спаситель» и «Божие ныне Рождество» в исполнении «Кострома вокальная группа Русского дома Кедры».