Михаил Ведерников поздравил православных христиан с Рождеством Христовым

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех православных христиан с Рождеством Христовым в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Пусть этот светлый праздник принесёт в каждый дом мир, радость и добро, наполнит сердца любовью, надеждой и верой», — написал губернатор.

Михаил Ведерников также пожелал жителям региона счастья, благополучия и крепкого здоровья: «Пусть свет Христова Рождества озаряет вашу жизнь и вдохновляет на добрые дела».