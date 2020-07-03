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Общество

Профсоюзные санатории Псковской области готовы к открытию

04.07.2020 10:42|ПсковКомментариев: 0

Председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов сообщил, что профсоюзные лечебно-профилактические учреждения готовы к открытию и с нетерпением ждут своих отдыхающих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа. 

«Мы с моими коллегами посетили все ЛПУ и можем заверить наших членов профсоюзов, жителей Псковской области и других регионов, которые любят наши учреждения, наших специалистов, что мы готовы к приезду гостей. Вся работа санаториев организована с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. У нас хватает и персонала и материально-технической базы для обеспечения безопасности всех гостей наших санаториев», - рассказал Игорь Иванов. 

Главный врач ЛПУ «Санаторий «Хилово» Евгения Дудченко подтвердила слова профсоюзного лидера. «Мы готовимся к приему отдыхающих. Территория вся приведена в порядок. Лечебница, жилые корпуса, столовая - все готово к приему гостей: все вымыто и продезинфицировано, горничные, сестры - хозяйки, старшие медсестры готовят номерной фонд, обрабатывают весь мягкий инвентарь, сняли все шторы. Прачечная работает в усиленном режиме. Дезсредств мы закупили достаточно. В столовой столы расставлены с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, и расстояние в 1,5 метра мы решили сделать не между столами, а между отодвинутыми стульями, для уверенного соблюдения дистанции между отдыхающими. Сейчас идет работа по подключению рециркуляторов. То есть, мы в боевой готовности! Все ждут работу!» - сказала Евгения Дудченко. 

«Но откроемся мы 16 июля, а до этого мы соберем всех врачей на лекцию и инструктаж, как работать с людьми, перенесшими COVID-19, какое лечение им можно назначать, какие процедуры, как самим себя защищать. Старшим медсестрам также даны рекомендации провести работу со средним и младшим персоналом, ознакомить с инструкциями», - подчеркнула главный врач санатория.

Теги: #облсовпроф #отдых
Источник: Псковская Лента Новостей
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