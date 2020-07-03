Общество

Еще два человека умерли от коронавируса в Псковской области

Еще два человека умерли от коронавируса в Псковской области. Общая статистика смертности от COVID-19 в регионе - 25 человек. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Добавились 2 летальных исхода по заключениям патологоанатомов, сделанных в пик распространения заболевания. К сожалению, есть все основания считать, что в ближайшие несколько дней эта строка будет расти», - рассказал губернатор.

Всего в Псковской области за весь период коронавирусом заразились 3020 человек, проведено более 47 тысяч тестов, выздоровело 1163 человека.