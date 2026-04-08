АО «Транснефть – Верхняя Волга» стало лауреатом премии имени Кулибина

Разработка АО «Транснефть – Верхняя Волга» признана лучшей полезной моделью года в Нижегородской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, торжественная церемония награждения лауреатов премии имени И. П. Кулибина состоялась в технопарке «Анкудиновка» в рамках совещания «Итоги развития промышленности Нижегородской области в 2025 году и задачи на 2026 год».

Победителем в номинации «Лучшая полезная модель года» признан патент №217880 «Установка для ввода противотурбулентной присадки в трубопровод». Данное техническое решение направлено на повышение эффективности транспортировки нефти и нефтепродуктов, позволяет оптимизировать технологические процессы и снизить эксплуатационные затраты.

Установка представляет собой утепленный блок-бокс, состоящий из двух отсеков с системами обогрева, вентиляции и автоматизации. Внутри смонтирована полная трубопроводная обвязка, включающая два подпорных и два дозирующих насоса (основной и резервный), а также трубопроводы для подключения к расходным емкостям.

Для точного учета дозирования присадки в обвязку установлен расходомер, что обеспечивает надежный контроль технологического процесса и бесперебойную работу оборудования в любых погодных условиях.

Премия Нижегородской области имени И.П. Кулибина присуждается за выдающиеся достижения в области изобретательства и рационализаторской деятельности, способствующие техническому развитию и укреплению промышленного потенциала регионов присутствия предприятия.