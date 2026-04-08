Крепкая семья стала ключевой темой обсуждения у «Женского движения Единой России» в Пскове

Круглый стол «Женского движения Единой России» на тему крепкой семьи состоялся 8 апреля в псковском центре «Мой бизнес», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Мероприятие стало секцией в преддверии отчетного форума партии, запланированного на 16 апреля, где представители «Единой России» намерены собрать новые предложения для включения в Народную программу.
Со вступительным словом выступила координатор партийного проекта «Женское движение», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко.
Сенатор Наталья Мельникова поддержала коллегу и отметила, что крепкая семья не ограничивается двумя партнерами.
В ходе заседания Наталья Мельникова выделила наиболее острые разделы для дискуссии: повышение престижа многодетных семей, реализация материнского капитала, доступность ипотеки и жилья, социальная поддержка, здравоохранение, образование, безопасность детства и развитие инфраструктуры.
Напомним, «Женское движение Единой России» — общественное объединение женщин со всей страны.
