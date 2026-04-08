Крепкая семья стала ключевой темой обсуждения у «Женского движения Единой России» в Пскове

Круглый стол «Женского движения Единой России» на тему крепкой семьи состоялся 8 апреля в псковском центре «Мой бизнес», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие стало секцией в преддверии отчетного форума партии, запланированного на 16 апреля, где представители «Единой России» намерены собрать новые предложения для включения в Народную программу.

Со вступительным словом выступила координатор партийного проекта «Женское движение», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко.

«Сегодня мы собрали наших замечательных женщин, многодетных мам. Наши девушки являют наше будущее. Женщина — это очень большая мягкая сила, которая влияет на судьбу страны. К сожалению, статистика разводов печальна — более 80%. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы снизить этот показатель», — призвала Наталья Юрченко.

Сенатор Наталья Мельникова поддержала коллегу и отметила, что крепкая семья не ограничивается двумя партнерами.

«Крепкая семья - это традиционные узы, которые связывают нас всю жизнь. Она не состоит из мамы и папы, она объединяет все поколения. Безусловно, создание семьи невозможно без поддержки государства. И мы должны стремиться к тому, чтобы поколение не боялось создавать семью и ручаться за такую поддержку», — отметила сенатор.

В ходе заседания Наталья Мельникова выделила наиболее острые разделы для дискуссии: повышение престижа многодетных семей, реализация материнского капитала, доступность ипотеки и жилья, социальная поддержка, здравоохранение, образование, безопасность детства и развитие инфраструктуры.

