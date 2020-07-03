Общество

Определены победители конкурса на лучший логотип партнерских связей между Нойсом и Псковом

По случаю 30-летия связей между породненными городами Нойс и Псков администрация города Нойса проводила конкурс на создание логотипа партнерских связей между Нойсом и Псковом. Всего поступило 45 различных эскизов, графических и живописных работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Жюри состояло из бургомистра города Нойса Райнера Бройера, заместителя бургомистра доктора Кристианы Цангс, начальника Управления культуры Харальда Мюллера, директора художественной школы «Альте Пост» Клауса Рихтера и графика/художника Йоханнеса Лопез-Айала.

Жюри отказалось от второго места и присудило два первых места.

Первое место за логотип партнерских связей между Нойсом и Псковом было присуждено иллюстратору из Пскова Кристине Ивановой

и псковскому фотографу Арсению Семенову.

Логотип-победитель состоит из графического изображения двух святых покровителей городов, святого Квиринуса, который держит в руках Базилику Святого Квиринуса и святой Ольги, у которой в руках Псковский кремль.

Еще одно первое место за логотип партнерских связей между Нойсом и Рийекой (этот хорватский город также уже 30 лет является побратимом Нойса) было присуждено Наталье Петровской, преподавателю дизайна.



На ее эскизе можно увидеть графическое изображение птицы-корабля и солнца. Линии, являющиеся контуром птицы, одновременно являются цифрой 3, а линии солнца - цифрой 0. Оба символа олицетворяют свободу и мир.

Третье место заняли воспитанники Детской художественной школы города Пскова, которые, по мнению жюри, представили на конкурс «много профессиональных рисунков, изображающих дружбу между Псковом и Нойсом».

Оба первых места получают денежный приз по 1750 евро. Третье место получает денежный приз в размере 1000 евро.



Напомним, что в Пскове 30-летие партнерских отношений планируется отметить совместным концертом хоров из обоих городов, а также фотовыставкой псковских и немецких художников.