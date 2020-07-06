Общество

На ВКС с председателями ТИКов обсудили подготовку к ближайшим избирательным кампаниям

Очередное заседание с председателями территориальных избирательных комиссий провела в режиме ВКС Избирательная комиссия Псковской области.

Открывая заседание, председатель облизбиркома Игорь Сопов поблагодарил коллективы ТИКов за отличную работу в период подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. «Не секрет, что работать пришлось в непростых условиях коронавируса, но вы отработали без сбоев, показав командную работу и полное взаимопонимание», - подчеркнул он.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе избиркома, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о награждении отдельных членов ТИК и УИК по линии Центральной избирательной комиссии РФ, Избирательной комиссии Псковской области, губернатора и Псковского областного Собрания.

Также участники ВКС обсудили вопросы, связанные с ближайшими избирательными компаниями. Лето в Псковской области выдается насыщенным: уже 12 июля состоятся выборы главы Печорского района, а 13 сентября — Единый день голосования. В облизбирком уже поступают заявления от региональных отделений партий о проведении конференций по определению кандидатов, которые примут участие в этих выборах.

Игорь Сопов подчеркнул, что ближайшие избирательные кампании должны пройти без нарушений. Возможность проголосовать должна быть предоставлена каждому избирателю.

Добавим, что в течение июля и августа пройдут обучающие курсы для сотрудников избиркомов по вопросам организации и проведения выборов главы Печорского района и Единого дня голосования 13 сентября. Первое обучающее занятие состоится 8 июля в режиме ВКС.