Совет Псковского областного Собрания назначил 53-ю сессию на 26 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: Псковское областное Собрание

Депутаты рассмотрят поправки в Устав Псковской области в части переименования Псковского областного Собрания депутатов в Законодательное Собрание Псковской области.

Также в повестку вошла ещё одна совместная депутатская инициатива – изменения в закон о региональных памятных датах в части установления в Псковской области Дня многодетной семьи. Законопроект был принят на февральской сессии в первом чтении. Теперь законодателям предстоит определить дату праздника.

Сразу три законопроекта касаются изменений закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Три автора законодательной инициативы – губернатор, прокурор области и депутат – внесли на рассмотрение Собрания свои предложения по совершенствованию регионального законодательства.

Отдельный блок вопросов посвящён депутату Наталье Тудаковой, которая заменит своего предшественника во фракции «Справедливая Россия», комитете по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, а также в двух комиссиях: по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и по противодействию коррупции.

Кроме того, депутаты заслушают отчёт о работе Счётной палаты Псковской области за 2025 год и внесут изменения в схему одномандатных избирательных округов для подготовки и проведения выборов депутатов Псковского областного Собрания депутатов.

Всего повестка включает 21 вопрос и «парламентский час», который в этот раз по предложению вице-спикера Игоря Дитриха будет посвящён реализации на территории региона программы «Доступная среда».