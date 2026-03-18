Поправки в Устав в части переименования областного Собрания обсудят во фракциях

Поправки в Устав Псковской области в части переименования Псковского областного Собрания депутатов в Законодательное Собрание Псковской области обсудят в парламентских фракциях. С таким предложением выступил председатель Александр Котов на Совете Собрания, подчеркнув, что для принятия изменений в Устав требуется не менее 2/3 голосов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спикер сообщил коллегам, что инициатива об изменении названия законодательного органа принадлежит группе депутатов из четырёх фракций и направлена на приведение названия к единому федеральному стандарту.

«Объяснение здесь короткое и понятное: по аналогии с переименованием администрации области в правительство, где слово "правительство " предполагает исполнительную власть, в названии законодательного органа необходимо указать на его полномочия. Юридически и лингвистически это будет более точно. В Российской Федерации существует множество разнообразных названий, но более чем в 30% субъектов это законодательные собрания регионов», – акцентировал внимание Александр Котов.

В связке с законопроектом идут ещё несколько документов, в которые потребуется внести изменения. Все они будут рассмотрены на очередной 53-й сессии Псковского областного Собрания депутатов. Решением Совета пленарное заседание назначено на 26 марта.