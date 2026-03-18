 
Общество

92 врача начали трудиться в Псковской области в 2025 году

0

В 2025 году в Псковской области начали трудиться 92 врача и 173 средних медицинских работника. Такие данные озвучила в эфире ПЛН FM (102,6 FM) заместитель министра здравоохранения Псковской области Ирина Жаворонкова.

«По результатам 2025 года впервые в сеть медицинских организаций были трудоустроены 92 врача и 173 средних медработника. Если брать возраст специалистов, то примерно половина из привлекаемых врачей – это специалисты молодые, выпускники вузов, в то же время 50% – это привлеченные специалисты, опытные медицинские кадры. Со средним медперсоналом картина немного иная. Большинство специалистов – это выпускники наших медицинских колледжей – псковского и великолукского», – сообщила Ирина Жаворонкова.

Она отметила положительную тенденцию по наполнению кадрами первичного звена здравоохранения благодаря имеющимся мерам поддержки.

«Впервые в прошлом году привлекли в нашу сеть специалистов первичного звена здравоохранения - участковых терапевтов, участковых педиатров, это очень радостно. Как правило, молодежь предпочитает продолжить свое обучение по программам ординатуры, получить узкую специальность, но и никто особо не рвется на сложные участки работы, в поликлинику. Но с прошлого года мы отметили положительную динамику, в том числе благодаря нашим мерам поддержки», – заключила замминистра.

Ранее сообщалось, что 459 врачей и средних медицинских работников не хватает в Псковской области.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026