92 врача начали трудиться в Псковской области в 2025 году

В 2025 году в Псковской области начали трудиться 92 врача и 173 средних медицинских работника. Такие данные озвучила в эфире ПЛН FM (102,6 FM) заместитель министра здравоохранения Псковской области Ирина Жаворонкова.

«По результатам 2025 года впервые в сеть медицинских организаций были трудоустроены 92 врача и 173 средних медработника. Если брать возраст специалистов, то примерно половина из привлекаемых врачей – это специалисты молодые, выпускники вузов, в то же время 50% – это привлеченные специалисты, опытные медицинские кадры. Со средним медперсоналом картина немного иная. Большинство специалистов – это выпускники наших медицинских колледжей – псковского и великолукского», – сообщила Ирина Жаворонкова.

Она отметила положительную тенденцию по наполнению кадрами первичного звена здравоохранения благодаря имеющимся мерам поддержки.

«Впервые в прошлом году привлекли в нашу сеть специалистов первичного звена здравоохранения - участковых терапевтов, участковых педиатров, это очень радостно. Как правило, молодежь предпочитает продолжить свое обучение по программам ординатуры, получить узкую специальность, но и никто особо не рвется на сложные участки работы, в поликлинику. Но с прошлого года мы отметили положительную динамику, в том числе благодаря нашим мерам поддержки», – заключила замминистра.

Ранее сообщалось, что 459 врачей и средних медицинских работников не хватает в Псковской области.