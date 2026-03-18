 
Общество

РЖД в 2026 году планируют сократить 15% центрального аппарата

ОАО «РЖД» в 2026 году планирует сокращение центрального аппарата на 15%, сообщил глава компании Олег Белозеров.

«Мы провели анализ структуры, функций, и, соответственно, снизим количество штатных единиц. Это прежде всего административно-управленческий аппарат, включая руководство наших филиалов. Сократим порядка 6 тысяч человек», - сказал он.

Белозеров отметил, что финансовый результат программы повышения производительности труда в 2019-2025 годах оценивается почти в 300 млрд рублей, в 2026 году он планируется в размере 74 млрд рублей. «Мы движемся по всем направлениям: технологические, сокращение затрат, расходов, электроэнергия, дизельное топливо, движение с большей надежностью и с меньшим количеством ремонтов. Это и трансформация организационной структуры, ее оптимизация», - пояснил он.

Осенью 2025 года сообщалось, что РЖД планируют сокращения в аппарате управления. До 1 ноября руководители - от заместителей гендиректора монополии до руководителей подразделений - должны были представить свои предложения по сокращению кадров. Соответствующая телеграмма за подписью главы компании была разослана ответственным за исполнение поручения лицам, пишет «Интерфакс».

В РЖД подтверждали подлинность документа и сообщили, что «оптимизация штатной численности аппарата управления направлена на повышение эффективности компании в условиях снижения объёмов работы и сложной экономической ситуации». «Прежде всего будут сокращены имеющиеся вакансии и введены ограничения на приём новых сотрудников», - комментировали тогда в РЖД. 

