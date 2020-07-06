Общество

Совет по молодежной политике при главе Пскова взял кураторство над проектом «Поверь в себя»

Летом и осенью года планируется проведение двух профильных смен проекта «Поверь в себя», который ориентирован на подростков, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики, а также на семьи, находящиеся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, первая смена длительностью 7 дней (предварительно третья декада августа) планируется на базе отдыха «Пушкиногорье», вторая (6-дневная) - в период осенних каникул в спортивно-оздоровительном центре «Юность» (Островский район).

Кураторство над проектом закрепили за Советом по молодежной политике при главе города в целях проведения с ребятами дополнительных профилактических мероприятий.

Напомним, в прошлом году завершилась реализация первого цикла проекта, по результатам которого 70% подростков отказались от вредных привычек, и часть ребят подтянула успеваемость по учебе. В ходе мероприятий была подготовлена ценностно-ориентированная программа с привлечением специалистов различных ведомств, а также психологов.