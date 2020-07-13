Общество

Учет численности рыжего пилильщика проведут в Псковской области

Учет численности рыжего соснового пилильщика проведут в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ФБУ «Рослесозащита» - «ЦЗЛ Новгородской области».

Специалисты этого филиала подготовили прогноз санитарного и лесопатологического состояния лесов Новгородской и Псковской областей на второе полугодие 2020 года.

Как отмечают в ведомстве, погодные условия складывались достаточно благоприятно для развития насекомых-вредителей. В Псковской области особое внимание следует уделить развитию популяций следующих вредителей: рыжий сосновый пилильщик (инженеры-лесопатологи запланировали проведение учета численности этого вредителя); вершинный короед (по данным феромонного надзора, его численность свидетельствует о среднем уровне угрозы возникновения очагов).

Переувлажнение последних лет в совокупности с оптимальным температурным режимом начала вегетационного сезона 2020 года дает повод прогнозировать продолжение распространения болезней леса, как грибных, так и некрозно-раковых на территории указанных субъектов, отметили специалисты.

«Однако, основываясь на анализе многолетней статистики, основной и наиболее значимой причиной, вызывающей повреждение лесов останутся погодные условия и почвенно-климатические факторы, — заметили директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов. — В лесном фонде как Новгородской, так и Псковской областей прогнозируется дальнейшее выявление поврежденных ветрами участков, а также образование свежих ветровалов и буреломов».