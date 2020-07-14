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Общество

Более 600 десантников десантировались в ходе тактического учения в Псковской области

15.07.2020 17:46|ПсковКомментариев: 0

В рамках тактического учения с подразделениями гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, личный состав, совершив перелет с аэродрома «Кресты» в Пскове, десантировался на площадку приземления «Кислово», где отработал тактические действия по захвату объектов условного противника и удержания указанного района до прибытия основных сил соединения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, первыми десантировались разведывательные подразделения на парашютных системах специального назначения «Арбалет-2», которые скрытно провели разведку объектов противника и передали необходимые разведданные на пункт управления полка.

Следом состоялось десантирование основных сил парашютно-десантного батальона на парашютных системах Д-10 и двух грузовых платформ П-7 на многокупольной системе МКС-350-9 с боеприпасами и запасами материальных средств.

Завершив десантирование, подразделения полка отработали тактические задачи по сбору на площадке приземления и захвату объектов условного противника.

Тактическое учение проведено в рамках подготовки к полковому тактическому учению, которое состоится в Псковской области в сентябре текущего года.

Всего в учении было задействовано более 600 человек личного состава, 7 военно-транспортных самолетов Ил-76мд, 2 платформы П-7 с многокупольной системой МКС-350-9.

Теги: #ВДВ #минобороны #76-я дивизия
Источник: Псковская Лента Новостей
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