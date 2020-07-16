Общество

Псковичи смогут доехать до Евпатории на поезде без пересадок

Со 2 августа псковичи смогут доехать до Евпатории на поезде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Два вагона будут следовать из Пскова до Чудово с остановкой в Великом Новгороде. В Чудово они будут присоединяться к поезду «Санкт-Петербург – Евпатория».



Отправление состава назначено на 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 26, 28 августа, 1 и 3 сентября. Отправление из Пскова планируется в 13:20.



Перевозки будет осуществлять компания «Гранд Сервис Экспресс».