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Wildberries подала заявку на регистрацию товарного знака с изображением розового медведя

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Компания Wildberries (входит в группу РВБ) подала заявку на регистрацию товарного знака с изображением розового медведя, свидетельствует электронная база Роспатента.

Изображение: пресс-служба RWB (Wildberries & Russ) «Медвежонок Виша»

Согласно документам, заявка на регистрацию обозначения поступила от ООО «РВБ» 12 октября 2026 года. Публикация сведений о заявке состоялась 14 октября 2026 года.

Как пояснили в пресс-службе Wildberries, компания защищает товарный знак «медвежонка Виши» для маркетинговых целей — он участвует в коммуникации новой программы лояльности.

Под этим обозначением компания сможет использовать товарный знак в рамках перечня товаров и услуг. Само изображение представляет собой медведя ярко-розового цвета с фиолетовыми лапами и ушами. В описании указано цветовое сочетание: фуксия, фиолетовый, светло-фиолетовый, темно-фиолетовый, розовый и белый, пишет РИА Новости.

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