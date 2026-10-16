ВТБ определил самые распространенные мошеннические схемы в отношении пенсионеров

ВТБ проанализировал обращения пенсионных клиентов за страховым возмещением и определил наиболее распространенные способы мошенничества. Чаще всего пожилые клиенты становились жертвами социальной инженерии, установки вредоносного программного обеспечения и психологического давления со стороны злоумышленников.

Наиболее распространенной причиной обращений за выплатами остается социальная инженерия. Мошенники связываются с клиентами по телефону или в мессенджерах и под различными предлогами убеждают их перевести деньги либо передать их на сохранение.

Вторая по частоте схема – установка вредоносного программного обеспечения. Злоумышленники маскируют его под популярные приложения: государственные и медицинские сервисы, программы для оплаты коммунальных услуг или банковские приложения. После установки мошенники получают доступ к данным клиента.

В 2026 году клиенты также чаще стали сталкиваться с психологическим давлением со стороны мошенников. Пожилым людям звонят или пишут, что их близкие, имущество или сбережения якобы в опасности и необходимо срочно перевести деньги, чтобы избежать негативных последствий. Такие сценарии могут длиться несколько дней, пока злоумышленники не получают доступ к средствам клиента.

«Мошенники все чаще воздействуют на эмоции: используют страх за близких, давят и не дают времени подумать. Именно поэтому пожилым клиентам особенно важно не торопиться с переводами, положить трубку и перезвонить тем, кому они доверяют», - отметил руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев.

По словам заместителя руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева, мошенники постоянно совершенствуют свои схемы, но задача банка - быть на шаг впереди. «Мы видим, что социальная инженерия и психологическое давление становятся всё более изощрёнными, особенно когда речь идёт о пенсионерах. Поэтому ВТБ уделяет особое внимание комплексному развитию антифрод-систем, страховой защите, а также профилактике. Мы развиваем сервисы самоограничений и «второй руки», которые позволяют клиентам и их близким контролировать операции и вовремя остановить подозрительный перевод. Важно, чтобы люди не оставались один на один с мошенниками - банк готов помочь и подсказать, как действовать в любой тревожной ситуации», - отметил он.

Бесплатную страховую защиту от мошенничества в ВТБ получают более пяти миллионов пенсионных клиентов. Программа действует с 2021 года и распространяется на клиентов, получающих пенсию через банк. За первые три квартала 2026 года пенсионные клиенты ВТБ получили выплаты на общую сумму 124 миллиона рублей.

Также специалисты банков рекомендуют подключать сервисы самоограничений в банке и на госуслугах, чтобы контролировать финансовые операции.