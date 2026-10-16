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Пожизненный запрет вейпов для молодежи поддерживают 70% псковичей — опрос

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За пожизненный запрет продажи вейпов (электронных сигарет) лицам, родившимся после 31 декабря 2008 года, выступают 70% псковичей («Это однозначный вред здоровью, особенно для молодежи»; «Полностью бы запретить эти сигареты»), против — 11% («Запретите и получите обратный эффект, с которым уже не справитесь»; «Это бесполезно, запрет порождает интерес и нелегальный рынок»), еще 19% затруднились с ответом («Совершеннолетние люди должны сами решать»).  Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

Изображение сгенерировано нейросетью

Женщины поддерживают инициативу немного чаще мужчин: 73 и 67% соответственно.

Довольно категорично настроены респонденты 35—44 лет: среди них 80% сторонников запрета (по сравнению с 51% среди молодежи до 35 лет и 74% среди граждан 45+).

Горожане с высшим образованием одобряют меру чаще, чем участники опроса со средним профессиональным. А зарабатывающие от 100 до 150 тысяч рублей — чаще, чем те, кто получает меньше или больше.

Среди тех, кто не курит, за запрет выступают 73%. Среди курящих только обычные сигареты — 75%. Среди тех, кто курит и обычные сигареты, и вейпы, уровень поддержки снижается до 50%, а среди пользователей только вейпов — до 46%.

Опрос проводился с 9 по 15 октября 2026 года.

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