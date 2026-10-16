Псковские предприниматели озвучили свои инициативы Владимиру Путину на форуме «Деловой России»

Президент России Владимир Путин принял участие в 25-ом форуме «Деловой России», который состоялся сегодня, 16 октября. Как сообщили в Псковском региональном отделении, на площадке собрались предприниматели со всех регионов страны, чтобы вести прямой и открытый диалог с главой государства.

Фотографии: Псковское реготделение «Деловой России»

Отмечается, что к этому форуму «Деловая Россия» собрала и детально проработала комплексный пакет системных проблем и практических рекомендаций от предпринимательского сообщества со всей страны.

Часть из этих ключевых инициатив и системных вопросов предприниматели озвучили напрямую президенту прямо во время заседания. Владимир Путин реагировал на обращения — профильные ведомства и министерства сразу получали прямые поручения по их проработке. Весь остальной массив сформированных бизнесом предложений также будет передан президенту для дальнейшего ознакомления.

По словам участников форума, данная встреча с Владимиром Путиным принесет определенные результаты для Псковской области. Так реготделение может получить мощный ресурс — реальный механизм влияния на экономическую повестку страны и Псковского края, а также связи и влияние на высшем уровне. Кроме того, инициативы и проблемы псковских предпринимателей услышат на самом верху, а решения примут на уровне главы государства, а также появится возможность иметь за спиной экспертную базу, поддержку и «консолидированный голос тысяч коллег от Владивостока до Калининграда».