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Почти 90% жителей Псковской области тратят зарплату на продукты - аналитики

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Большинству работающих жителей Псковской области зарплаты хватает на повседневные нужды, однако при планировании расходов им приходится учитывать бюджет. Полностью доходом удовлетворены 15% опрошенных, еще 61% хватает денег при условии контроля расходов. Такие данные приводят аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Самая популярная статья расходов — продукты питания: их покупку отметили 88% участников опроса. На втором месте коммунальные платежи (85%), на третьем — мобильная связь и интернет (71%). Одежду и обувь назвали 59% респондентов.

Более половины опрошенных тратят деньги на досуг и отдых (54%), аренду жилья или ипотеку (51%), а также проезд в общественном транспорте или обслуживание автомобиля (51%). Еще 46% расходуют часть зарплаты на лекарства и лечение.

На содержание детей тратятся 37% участников опроса, на образование — 34%, на уход за собой — 32%. Выплачивают кредиты из зарплаты 29% респондентов.

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