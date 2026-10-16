Сатурн и галактику Андромеды смогут посмотреть псковичи сегодня

Бесплатные астрономические наблюдения пройдут на стадионе «Электрон» в Пскове 16 октября. Посмотреть на Сатурн, галактику Андромеды и другие небесные объекты можно будет с 20:00 до 23:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Изображение: администрация города Пскова

Организаторы рекомендуют участникам одеваться теплее.

Мероприятие пройдет в рамках молодежного проекта «Небо зовёт!» при участии городского конкурса проектов «Есть идея» и проекта «Звёздный класс». Вход свободный.