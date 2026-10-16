Сотрудники «Михайловского» привели в порядок Воронич и прилегающие к нему территории

В рамках Всероссийской акции «Чистые берега» сотрудники службы музейных территорий Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское» выполнили ряд санитарных и благоустроительных работ на Ворониче и в районе, прилегающем к старинному городищу.



Работы в некрополе Осиповых и Вульфов. Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщает служба информации Пушкинского заповедника, на городище Воронич музейщики очистили от биозагрязнений надгробные плиты на родовом кладбище Осиповых и Вульфов — друзей Пушкина. На гражданском кладбище в деревне Воронич они привели в порядок могилы двоюродного дяди поэта, В.П. Ганнибала (1780—1839), священника приходской Воскресенской церкви И.Е. Раевского (1786—1858) и его дочери А.И. Скоропостижной (1820—1924), одного из владельцев села Петровского И.И. Княжевича (1832—1885), а также похороненных здесь коллег, работавших в Пушкинском заповеднике во второй половине прошлого века — Т.Ю. Мальцевой (1923—1994) и А.Ф. Теплова (1908—1982).



Работы на кладбище в деревне Воронич

Помимо этого, сотрудники «Михайловского» убрали мусор на обочине дороги вдоль Сороти и на автомобильной стоянке возле деревни.

Напомним, что музей-заповедник регулярно проводит подобные акции, поддерживая чистоту Святогорья.