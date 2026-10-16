 
Общество

Сотрудники «Михайловского» привели в порядок Воронич и прилегающие к нему территории

0

В рамках Всероссийской акции «Чистые берега» сотрудники службы музейных территорий Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское» выполнили ряд санитарных и благоустроительных работ на Ворониче и в районе, прилегающем к старинному городищу.


Работы в некрополе Осиповых и Вульфов. Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщает служба информации Пушкинского заповедника, на городище Воронич музейщики очистили от биозагрязнений надгробные плиты на родовом кладбище Осиповых и Вульфов — друзей Пушкина. На гражданском кладбище в деревне Воронич они привели в порядок могилы двоюродного дяди поэта, В.П. Ганнибала (1780—1839), священника приходской Воскресенской церкви И.Е. Раевского (1786—1858) и его дочери А.И. Скоропостижной (1820—1924), одного из владельцев села Петровского И.И. Княжевича (1832—1885), а также похороненных здесь коллег, работавших в Пушкинском заповеднике во второй половине прошлого века — Т.Ю. Мальцевой (1923—1994) и А.Ф. Теплова (1908—1982).


Работы на кладбище в деревне Воронич

Помимо этого, сотрудники «Михайловского» убрали мусор на обочине дороги вдоль Сороти и на автомобильной стоянке возле деревни.

Напомним, что музей-заповедник регулярно проводит подобные акции, поддерживая чистоту Святогорья.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026