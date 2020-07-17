Общество

Псковские налоговики проведут онлайн-вебинар о декларационной кампании

Бесплатный онлайн-вебинар для налогоплательщиков региона проведет 21 июля Межрайонная ИФНС России по №1 по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, мероприятие начнется в 11.00. Спикерами на вебинаре выступят специалисты инспекции.

На интерактивном вебинаре специалисты службы рассмотрят следующие вопросы:

Порядок рассмотрения заявлений о предоставлении льгот по транспортному и земельному налогам организаций в связи с переходом на бездекларационный порядок исчисления земельного и транспортного налогов с 2021 года;

Новый налоговый режим для самозанятых индивидуальных предпринимателей и физических лиц – «Налог на профессиональный доход». «Мой налог» - приложение ФНС России для налогоплательщиков налога на профессиональный доход;

Декларационная кампания 2020 продлится до 30 июля. Как подать декларацию по форме 3-НДФЛ из «Личного кабинета для физических лиц».

Кроме того, сотрудники налоговой инспекции ответят на вопросы по темам мероприятия, которые можно будет задать в специальном чате.

Для участия в вебинаре необходимо перейти по ссылке здесь. Также присоединиться к вебинару в качестве слушателя возможно с мобильных устройств, установив приложение «MVR Mobile» на платформе Mirapolis Virtual Room».