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Почти 16 тысяч жителей Псковской области ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации

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За шесть месяцев 2026 года судебными приставами Псковской области вынесено более 25 тысяч постановлений об ограничении должников в праве выезда за пределы Российской Федерации. Среди них почти 16 тысяч жителей региона ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП.

Сегодня псковичи могут самостоятельно отслеживать свой статус у судебных приставов, проверяя в режиме онлайн наличие задолженностей и действующих ограничений, в том числе на выезд заграницу. Также гражданам стоит принять во внимание тот факт, что сейчас постановления о временном запрете на выезд должника за пределы РФ стали бессрочными и действующими до полного исполнения наложенных судом обязательств.

На Едином портале госуслуг функционирует цифровой сервис Федеральной службы судебных приставов, который позволяет за считанные секунды узнать о наличии ограничения на пересечение границ России. Там же можно оплатить задолженность, послужившую причиной меры принудительного исполнения, и направить судебному приставу ходатайство о снятии запрета.

Стоит учесть, что на полное снятие ограничения может понадобиться некоторое время, поэтому озаботиться беспрепятственным выездом заграницу необходимо заранее.

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