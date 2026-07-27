Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали развитие востребованных профессий

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ полностью поддерживают усилия Министерства труда по формированию долгосрочного прогноза кадровых потребностей. Как сообщается в Telegram-канале председателя объединения Сергея Вострецова, это заявление вписывается в более широкий прогноз кадровых потребностей экономики России.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал профессии, которые сохранят высокий спрос на рынке труда как сегодня, так и в горизонте 2032 года. Среди них — агроном, ветеринарный фельдшер и технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения. По словам главы Минтруда, в эти направления до 2032 года должны прийти почти 42 тысячи специалистов.

По данным министерства, до 2032 года экономике потребуется заместить около 12,2 миллиона рабочих мест, в основном из-за выхода сотрудников на пенсию. Высокий спрос сохранится на квалифицированных рабочих, специалистов со средним профессиональным образованием и работников с высшим образованием. Ключевыми остаются инженеры, IT-специалисты, врачи, педагоги, ученые, а также медсестры, фельдшеры, акушеры, электромеханики, автомеханики, сварщики, слесари и операторы станков.

Особое внимание уделяется отраслям, связанным с сельским хозяйством, пищевой промышленностью и обеспечением продовольственной безопасности страны. Развитие этих направлений критически важно для импортозамещения, технологического суверенитета и роста качества жизни населения.

«Названные главой ведомства профессии — это именно те специальности, которые напрямую влияют на благополучие людей, продовольственную безопасность и развитие регионов. В условиях технологического прогресса и цифровизации такие кадры останутся незаменимыми, потому что они работают с реальным производством, с землёй, с продуктами питания и здоровьем животных. Мы видим огромный потенциал в подготовке почти 42 тысяч новых специалистов по этим направлениям», — подчеркнул Сергей Вострецов.

По его словам, СОЦПРОФ активно работает с образовательными учреждениями, предприятиями и властями, чтобы молодежь выбирала рабочие и инженерные профессии, получала достойную заработную плату, безопасные условия труда и возможности для профессионального роста.

«Важно не только назвать востребованные специальности, но и создать реальные механизмы поддержки: достойные стипендии, гарантированное трудоустройство, программы наставничества и непрерывного обучения. Профсоюзы готовы участвовать в этом процессе, защищать права новых кадров и добиваться, чтобы труд в этих сферах был престижным и высокооплачиваемым. Только так мы обеспечим устойчивое развитие экономики и социальную стабильность в стране на десятилетия вперед», — добавил председатель объединения.

Профсоюзы СОЦПРОФ также подчеркивают, что ориентация на практические и производственные профессии должна сочетаться с повышением престижа труда, улучшением условий работы и защитой прав работников. Организация продолжит мониторить рынок труда и выступать за комплексную поддержку отраслей, определяющих будущее российской экономики.