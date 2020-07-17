Общество

Врач рассказал, как пережить перепады температур метеозависимым

Метеозависимым людям во время резких перепадов температур следует снизить физическую и эмоциональную нагрузки, но главное - не забывать соблюдать режим сна. Об этом телеканалу «360» рассказал доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев.

Медик отметил, что в мире не так много людей, страдающих метеозависимостью. «Это лица либо старших возрастных групп, либо женский пол с нарушениями регуляции сосудистого тонуса», - пояснил он.

Людям, ощущающим на себе перепады давления или температур, Конев рекомендует снизить физическую и эмоциональную нагрузки, а также не забывать о режиме сна. По его словам, в темное время суток при условии высыпания у человека вырабатывается достаточное число мелатонина, что необходимо для нормального самочувствия.

«Большинство людей не соблюдает режим труда, отдыха и сна, и из-за этого адаптационное вещество - мелатонин - не вырабатывается в достаточном количестве. Это может являться причиной метеопатии. Все это в конечном итоге может привести к нарушению регуляции сосудов. Это и давление, и кровоток, свёртываемость крови», - отметил доктор.