Глава Великих Лук Николай Козловский отмечает свой День рождения сегодня

Глава города Великие Луки Николай Козловский отмечает свой День рождения сегодня, 12 ноября. Поздравление ему на своей странице во «ВКонтакте» разместил глава администрации города Андрей Беляев.
Фото: Андрей Беляев / Мах
В тексте поздравления Андрей Беляев отметил, что работа на посту главы города требует большой самоотдачи, ответственности и преданности своему делу.
«Каждый ваш день связан с решением важных вопросов, реализацией значимых проектов и заботой о благополучии великолучан. Уверен, что только благодаря последовательной работе, профессиональному подходу и слаженному взаимодействию можно добиваться поставленных целей и создавать новые возможности для развития Великих Лук. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мудрости и сил для реализации всех намеченных планов. Пусть в работе всегда сопутствует успех, решения приносят положительные результаты, а поддержка коллег и единомышленников помогает справляться с любыми задачами», — написал Андрей Беляев, добавив также пожелания счастья и душевного тепла.