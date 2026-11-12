Глава Великих Лук Николай Козловский отмечает свой День рождения сегодня

Глава города Великие Луки Николай Козловский отмечает свой День рождения сегодня, 12 ноября. Поздравление ему на своей странице во «ВКонтакте» разместил глава администрации города Андрей Беляев.

Фото: Андрей Беляев / Мах

В тексте поздравления Андрей Беляев отметил, что работа на посту главы города требует большой самоотдачи, ответственности и преданности своему делу.