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Глава Великих Лук Николай Козловский отмечает свой День рождения сегодня

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Глава города Великие Луки Николай Козловский отмечает свой День рождения сегодня, 12 ноября. Поздравление ему на своей странице во «ВКонтакте» разместил глава администрации города Андрей Беляев. 

Фото: Андрей Беляев / Мах

В тексте поздравления Андрей Беляев отметил, что работа на посту главы города требует большой самоотдачи, ответственности и преданности своему делу.

«Каждый ваш день связан с решением важных вопросов, реализацией значимых проектов и заботой о благополучии великолучан. Уверен, что только благодаря последовательной работе, профессиональному подходу и слаженному взаимодействию можно добиваться поставленных целей и создавать новые возможности для развития Великих Лук. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мудрости и сил для реализации всех намеченных планов. Пусть в работе всегда сопутствует успех, решения приносят положительные результаты, а поддержка коллег и единомышленников помогает справляться с любыми задачами», — написал Андрей Беляев, добавив также пожелания счастья и душевного тепла.
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Пресс-портреты

Козловский Николай Николаевич

Козловский Николай Николаевич

Глава города Великие Луки

Беляев Андрей Геннадьевич

Беляев Андрей Геннадьевич

Глава администрации Великих Лук

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