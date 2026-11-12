«Приоритет должен отдаваться отечественным кадрам» - Сергей Вострецов о работе иностранцев в такси

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ поддержало инициативу Минтруда по ограничению работы иностранных граждан в такси. По мнению председателя объединения Сергея Вострецова, эта мера поможет защитить интересы российских водителей и повысить безопасность пассажиров. Об этом он рассказал в социальных сетях.

Минтруд подготовил проект постановления, согласно которому с 1 января 2027 года в восьми регионах России планируют установить нулевую квоту на привлечение иностранных работников в сферу такси и аренды автомобилей с водителем. Ограничения могут затронуть Мордовию, Чувашию, Татарстан, Удмуртию, Свердловскую, Оренбургскую и Ульяновскую области, а также Еврейскую автономную область.

При этом запрет не будет распространяться на граждан стран ЕАЭС, иностранцев с разрешением на временное проживание или видом на жительство и высококвалифицированных специалистов.

По словам Сергея Вострецова, слишком высокая концентрация мигрантов в отдельных отраслях — особенно в транспорте и такси — уже давно создает серьёзные диспропорции. Так, российские водители, имеющие семьи, кредиты и обязательства перед государством, не могут конкурировать с теми, кто готов работать за меньшие деньги, часто в серой зоне, без полного соблюдения трудовых норм и требований безопасности.

«Приоритет должен отдаваться отечественным кадрам. Разумное снижение доли иностранных работников защитит заработные платы россиян, облегчит трудоустройство нашей молодёжи и заставит бизнес активнее инвестировать в подготовку и удержание своих водителей», - отметил Сергей Вострецов.

Он также обратил внимание на вопросы аварийности, языкового барьера и соблюдения правил дорожного движения. По его словам, пассажиры должны быть уверены в квалификации и ответственности водителей.

Вместе с тем ограничения могут привести к временному дефициту водителей, увеличению стоимости поездок и времени ожидания такси. В СОЦПРОФ считают эти риски управляемыми.

Проект постановления уже одобрила Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Для вступления новых правил в силу документ должно утвердить правительство России.