В российских школах может появиться специальная нейросеть для учеников и учителей

Первую российскую нейросеть для образования планируют представить до конца текущего учебного года. Она станет помощником для школьников и педагогов, однако решение о её внедрении примут только после испытаний. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Нейросеть разрабатывают Минпросвещения совместно со одним из банков и другими российскими компаниями. К работе также привлекли учителей, учёных и инженеров.

По словам министра, в основу системы закладывают проверенные методики обучения. Предполагается, что она поможет педагогам объяснять материал, а школьникам - лучше усваивать знания. Особое внимание уделят отстающим ученикам и детям, которые по объективным причинам учатся дома.

«Это будет защищенная сеть, безопасная для детей, которую можно, которую будем рекомендовать использовать в учебном процессе, в дополнение к традиционной системе образования», - отметил Сергей Кравцов.

Перед внедрением разработчики проверят достоверность информации, которую выдаёт нейросеть, и её безопасность для детей.

Министр отметил, что школьники уже активно пользуются искусственным интеллектом. Однако бесконтрольное применение таких инструментов может отрицательно влиять на качество знаний.

Задача новой системы - не просто давать готовые ответы, а помогать детям самостоятельно разбираться в заданиях и развивать критическое мышление, пишет «Коммерсантъ».