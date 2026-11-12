«Обязуюсь работать на благо жителей региона»: Дмитрий Ерохин о своем назначении на должность руководителя СУ СКР по Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил Дмитрия Ерохина с назначением на должность главы регионального следственного управления Следственного комитета РФ, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Уверен, что ваш богатый профессиональный опыт, компетентность и энергия станут крепкой основой для эффективной работы, помогут успешно справляться со всеми поставленными задачами», — отметил Михаил Ведерников и пожелал руководителю управления успехов в службе на благо региона и всех его жителей.

В ответном слове Дмитрий Ерохин поблагодарил за оказанное ему доверие.

«Для меня возглавить следственное управление по Псковской области — большая ответственность, новый шаг в службе и этап в карьере. Обязуюсь приложить все усилия, чтобы работать на благо жителей региона. В своей работе рассчитываю на конструктивное взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными органами и органами надзорной и судебной системы, ведь наша общая задача — укрепление законности и поддержание правопорядка в регионе, защита прав и интересов граждан», — заключил Дмитрий Ерохин.

Напомним, Дмитрий Ерохин назначен на должность руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области Указом Президента России Владимира Путина сегодня, 12 ноября.