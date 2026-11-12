Загораться, но не выгорать: как наставники помогают молодым специалистам в Псковской областной больнице

В любой другой сфере ошибка новичка может привести к финансовым потерям или сбою в системе, но в медицине цена неопытности - здоровье и жизнь пациента. И здесь важна поддержка опытных коллег, готовых помочь молодым специалистам. Именно поэтому в Псковской областной клинической больнице активно развивается система наставничества. О том, с какими трудностями сталкиваются начинающие медицинские работники, как старшие коллеги помогают влиться в рабочий процесс и не выгорать, узнала Псковская Лента Новостей.

Не контролировать, а помогать

В этом году на работу в медицинское учреждение пришли девять молодых специалистов из числа среднего медицинского персонала. Чтобы помочь новым сотрудникам влиться в коллектив, адаптироваться к достаточно непростым условиям работы и в конечном итоге остаться в профессии, за каждым из них закрепили наставника. В большинстве случаев эту роль исполняют старшие медсестры отделений, где сегодня трудятся вчерашние выпускники.

А чтобы система наставничества заработала по-настоящему, в больнице проходят неформальные встречи молодых и старших коллег, где они могут за чашкой чая обсудить свои успехи и проблемы.

«Мне очень радостно, что в этом году к нам пришло девять специалистов. Учиться в медицинском колледже нелегко. Вы получили очень нужную специальность, потому что медицинские работники очень востребованы. Мы очень рады видеть вас в наших рядах», - сказала, обращаясь к юным коллегам, старшая медсестра Псковской областной больницы Юлия Тареева.

По ее словам, пока срок работы молодых специалистов небольшой - от месяца до трех. «Все работают в разных отделениях. В медицине нет простых отделений. Даже если отделение соматического профиля, все равно это работа с людьми, и сложности возникают. В свое время мы приходили после окончания училища, и нам тоже помогали», - сказала Юлия Тареева.

Но система наставничества в областной больнице внедряется впервые. «Мы вместе с вами вступаем в наставничество, поэтому нам очень важна обратная связь. Чем больше вы жалуетесь - тем лучше мы становимся. Вы у нас первые. Поэтому мы постараемся, чтобы этот процесс был максимально комфортным и удобным для вас», - рассказала руководитель Центра наставничества Екатерина Астафьева.

Жалоб у молодых коллег не было, но вопросы были. Например, о том, что представляет собой помощь старших коллег. «Наставничество - это значит, что постоянно кто-то должен находиться рядом?» - спросила одна из медсестер.

Екатерина Астафьева пояснила, что роль наставника - «не контролировать вас или следить за вами и докладывать, что у вас что-то не получилось, а именно поддержать, чтобы вы себя спокойнее и комфортнее чувствовали в процессе внедрения в коллектив». «Когда вы приходите на рабочее место, вы что-то знаете хорошо, что-то можете вообще не знать, плюс "нормативка" меняется чуть ли не каждую неделю. И вам назначается наставник, который и по "нормативке", и по санэпидрежиму может подсказать, обратить внимание на какие-то моменты, помочь получить необходимые навыки», - сказала она.

Не бояться спрашивать

Поэтому задача наставляемых - больше задавать вопросов. «Не бойтесь спрашивать», - посоветовали старшие коллеги.

«Я могу хоть по 10 раз спрашивать, - сказала одна из присутствующих на встрече медсестер. - Мне попался очень хороший человек, с которым я на сутки хожу. Коллега мне помогает во всем, объясняет».

Молодым специалистам помогают и коллеги из других отделений. «Пару раз у меня были такие ситуации: поступил пациент - а мне не попасть в вену! Хотя я с венами работаю шикарно, хорошо беру кровь, не боюсь этого. Но в том случае мне понадобилась помощь. Я обратилась к анестезиологам. Девчонки молодцы - ни разу не отказали! Это очень хорошо, что в работе можно спросить, уточнить у кого-то», - отметила медсестра гинекологического отделения Лариса Данилова.

Работа в больнице - это не только лечебный процесс. «При поддержке профсоюза и молодежного отделения, которое возглавляет врач-реаниматолог Иван Захаров, нам удалось добиться выделения бесплатного зала в медицинском колледже для занятий волейболом и аэробикой. Потому что если постоянно работать и никогда не отдыхать, очень быстро происходит выгорание», - напомнила Екатерина Астафьева.

И хотя молодые специалисты возразили, что о выгорании говорить еще рано, у старших коллег на этот счет другое мнение. «К нам приходит поколение зумеров, достаточно нежных людей, у которых выгорание может наступить уже в первый год работы. И к ним подход должен быть другой», - сказала она.

По ее словам, ведутся переговоры с Центром общественного здоровья о возможности встреч с психологом - как групповых, так и индивидуальных. «Существуют определенные тесты, которые показывают моменты выгорания. Чтобы этого не случилось, мы предлагаем объединяться, обмениваться информацией. И ждем от вас пожелания, предложения по «нерабочей жизни».

Также руководитель Центра наставничества рассказала о возможностях дополнительного образования. «Мы попытаемся согласовать ваше обучение за счет больницы. Получение новых навыков и знаний здесь максимально приветствуется. Главное - ваше желание учиться, а мы будем стараться осуществить ваши мечты», - пообещала она.

Несмотря на то, что молодые специалисты уже активно работают в отделениях, на встрече произошло посвящение их в профессию. Старшая медсестра вручила младшим коллегам памятные сувениры - значки с изображением медицинских сестер - «чтобы защищали и оберегали».

Набраться опыта и помогать людям

По итогам встречи ее участники поделились впечатлениями от работы в больнице и рассказали, что им нужно, чтобы оставаться в профессии.

«Я, наверное, еще в седьмом классе решила, что мне нравится медицина. По крайней мере, начала разбираться в анатомии человека. Поэтому после окончания школы поступила в Кольский медицинский колледж в городе Апатиты Мурманской области на специальность «Сестринское дело», - рассказала медсестра отделения гемодиализа Анастасия Пронина.

В дальнейшем девушка хочет поступать в медицинский вуз, но пока планирует получить опыт работы и пройти курсы переподготовки. «Сейчас я работаю гемодиализной медсестрой, мне это очень нравится. Когда мне предложили работу в этом отделении, я была немного удивлена, поскольку в Апатитах я не видела гемодиализа в больнице. На то, как аппаратура подключается, как все это делается, смотрела большими глазами! Еще одно открытие - использование фистулы (специально созданный хирургическим путем сосудистый доступ, который обеспечивает постоянную возможность подключения пациента к аппарату «искусственная почка» - прим. ред.). Об этом я даже никогда не слышала!» - поделилась впечатлениями девушка.

Коллеги, по ее словам, всегда готовы прийти на помощь. «Мне нравится, что можно и по 100 раз спросить. Я всегда уточняю, потому что боюсь, что что-то не так поняла, либо не услышала, потому что постоянно разговариваем через маску. Все всегда помогают, подсказывают. Мой наставник - старшая медицинская сестра нашего отделения. Она смотрела, как я работаю, обучала, помогала. Если какие-то вопросы, всегда к ней можно обратиться», - сказала Анастасия.

Молодой специалист, медицинская сестра гинекологического отделения Лариса Данилова окончила Псковский медицинский колледж. «Училась я три года. Мне кажется, что получить медицинское образование и не иметь практических навыков - наверное, история так себе. Поэтому с сентября пошла работать, чтобы набраться опыта и помогать людям», - сказала она.

Лариса работает всего месяц. По ее словам, помогают «всем отделением»: наставляют, смотрят, показывают, учат. «Я довольна очень. Коллектив хороший. Пациенты тоже. Мой наставник - старшая медицинская сестра в нашем отделении. Даже если ее в данный момент нет в отделении, она всегда со мной на связи. Я понимаю, что в любом отделении работа сложная, времени никогда нет, потому что в 8:05 ты вышел из ординаторской и все — понеслось. День прошел, а ты не заметил. Тем не менее люди откликаются, и для меня это было очень поразительно и удивительно. Я очень благодарна, что коллеги отзываются и помогают», - сказала она.

Молодой специалист считает: для того чтобы оставаться в профессии и добиваться успехов, нужно не бояться спрашивать, не бояться коммуницировать с коллективом, в кругу которого ты находишься как новенький специалист. И, конечно, необходимы терпение и любовь к людям.

Таким образом, наставничество выступает ключевым инструментом закрепления кадров в медицине, снижения стресса у новичков и формирования комфортной рабочей среды, однако система требует дальнейшего развития с учетом пожеланий самих молодых специалистов.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой