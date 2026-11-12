Новые кормушки и ведро семечек подарили синичкам в «Михайловском»

Синичкин день сегодня, 12 ноября, отметили в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское».

Здесь и далее фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали в Пушкинском заповеднике, акция, приуроченная к «птичьему празднику» — традиционная. В этом году помощниками сотрудников службы музейных лесов и парков стали ученики 6 «б» класса поселковой средней общеобразовательной школы имени Александра Пушкина и их классный руководитель, учитель физкультуры Андрей Прудцовский. В подарок пернатые насельники музея-усадьбы «Михайловское» и его окрестностей получили четыре кормушки и ведро семечек.

В музее добавили, что до того, как развесить кормушки, дети побывали на коротком занятии, которое провела для них мастер

зелёного хозяйства Екатерина Миронова. Она показала школьникам птичьи фото, рассказала о повадках синиц и о том, как их грамотно подкармливать в холодное время года. А после того, как ребята развесили кормушки, они с научным сотрудником музея-заповедника Натальей Ивановой отправились на специальную экскурсию по парку мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов.



Напомним, что «Синичкин день» — молодой праздник. В России его отмечают с начала 2000-х. Датой праздника выбрано 12 ноября —

день, когда Православная церковь вспоминает священномученика Зиновия (Зиновия Синичника).