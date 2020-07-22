Общество

Псковичам рассказали о новом проекте для поддержки малого и среднего бизнеса

«В единстве сила» - это простая истина стала началом нового проекта для поддержки малого и среднего бизнеса в городе Пскове.

Весной этого года агентство интернет-рекламы CoffeeStudio, «Первый Псковский» и автономная некоммерческая организация «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» (микрокредитная компания) запустили новый сайт «Поддержи своих», который сейчас активно развивается.

В чем суть проекта?

На новом интернет-ресурсе жители города могут узнать о товарах и услугах псковских магазинов и компаний и воспользоваться акциями, которые им интересны.

Чтобы узнать об участниках проекта, просто перейдите на сайт helppskov.ru. Кстати, на ряд услуг действует дополнительная скидка по промокоду «поддержи своих».

Если вы — предприниматель, оставьте бесплатную заявку на сайте helppskov.ru, заполнив всего 14 граф: наименование организации, сферу деятельности, ИНН, свои контакты и информацию о своих услугах.

После модерации ваше предложение появится на сайте «Поддержи своих». Также вы сможете получить рекламную поддержку на ресурсах партнеров и в социальных сетях.