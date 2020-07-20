Общество

В Пскове прошли соревнования по настольным спортивным играм народов мира

Первые в Псковской области соревнования по настольным спортивным играм народов мира прошли сегодня, 20 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Соблюдая все меры безопасности, спортсмены с инвалидностью осваивали новые адаптивные виды спорта. Желающих поиграть в уникальные игры, такие как джакколо, кульбутто, корнхолл, колесо Да Винчи, было немало. За звание лучшего игрока боролись около 20 человек.

Данное мероприятие стало возможным благодаря проекту «Спорт наша жизнь», который реализуется при поддержке администрации области и активной работе Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов». Проект объединяет людей с ограниченными возможностями здоровья, молодежь, детей и граждан пожилого возраста.

«Увлекательные, интересные и удивительно доступные игры никого не смогли оставить равнодушными. Встреча прошла оживленно. Новички учились на ходу, в этом им с радостью помогали волонтеры. Каждому участнику соревнований давалось две попытки, в зачет шел лучший результат», - рассказали в ВОИ.

Победу одержали Александр Трофимов, Эдуард Огинский и Елена Безденежных.

«Хочется отметить, что проигравших сегодня не было. Игры способствуют созданию непринужденной и дружеской атмосферы, они укрепляют дух и помогают найти новых друзей!» - сказал организатор мероприятия, помощник председателя ВОИ, член молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Иван Екимов.