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300 млн рублей добавляется на лекарственное обеспечение Псковской области

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Рассмотрение миллиардных поправок в текущий областной бюджет стало ключевым вопросом заседания комитета по бюджету, финансам, налогам и экономической политике под председательством Павла Гомона. Доходная часть бюджета увеличивается на 788 миллионов рублей, расходы возрастают на 2,2 миллиарда рублей.

Вице-губернатор, министр финансов Татьяна Баринова поблагодарила депутатский корпус за готовность собраться на внеочередную сессию, чтобы оперативно профинансировать важные для населения области расходные обязательства. Самая большая сумма – 1 миллиард 880 миллионов рублей направляется на оплату труда работников бюджетной сферы; средства выделяются из резервного фонда правительства. Из этого же источника 300 миллионов рублей добавляется на лекарственное обеспечение. В целом регион тратит почти два миллиарда рублей в год на покупку лекарств для льготных категорий граждан.

Из федерального бюджета область получила 277 миллиона рублей на реконструкцию котельной №9 в Пскове. Татьяна Баринова проинформировала депутатов обо всех основных корректировках бюджета и сообщила, что до конца года в Собрание будет внесён ещё один законопроект с изменениями текущих доходных и расходных параметров.

Павел Гомон отметил, что документ был предварительно проработан с Минфином, Счётной палатой и юристами Собрания. Члены комитета поддержали проект закона.

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