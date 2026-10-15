Заместитель председателя облсовпрофа представил Псковскую область на всероссийском семинаре-совещании

Стартовал семинар-совещание, посвящённый актуальным вопросам организационной работы членских организаций Федерации Независимых Профсоюзов России. Как сообщил облсовпроф в своей группе в социальной сети «ВКонтакте», Псковский областной совет профсоюзов на семинаре представляет заместитель председателя Андрей Стегний.

Фотографии: Псковского областного совета профсоюзов / «ВКонтакте»

Мероприятие объединило представителей профсоюзных структур из различных регионов страны. В повестке — ключевые направления совершенствования организационной деятельности, обмен лучшими практиками, а также обсуждение стратегических задач по укреплению профсоюзного движения на современном этапе.

Мероприятие откроет заместитель Председателя ФНПР Давид Кришталь.

«Участие в мероприятии такого уровня позволит обогатить опыт нашего регионального профсоюзного объединения и внедрить в практику работы новые эффективные подходы», — прокомментировал работу семинара Андрей Стегний.

По итогам семинара-совещания планируется выработка конкретных рекомендаций для членских организаций ФНПР.