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Общество

Псковский ВООПИиК: Талабским островам готовят участь местного Монте-Карло или Ибицы

25.07.2020 17:39|ПсковКомментариев: 0

Фото: группа «Защитим исторический Псков»

На Талабских островах прошли публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки, сообщает группа «Защитим исторический Псков» на Фейсбуке.

«Островитяне не приняли соблазнительных предложений проектировщиков из г. Курска и отправили проект на серьезную доработку», - отмечается участниками слушаний.

В замечаниях, подписанных председателем Псковского отделения ВООПИиК Андреем Лебедевым, отмечается, в частности, что работа, выполненная ООО «Центр картографии и территориального планирования» (г.Курск), выполнена «формально, несерьезно, без учета местных условий хрупкой и очень специфичной территории островов» и «демонстрирует бездушный подход к чужой земле».

По мнению экспертов, проект противоречит местным традициям застройки островов, «вынимает их раздольную душу и сильный русский дух, подменяя алчными интересами извлечения наибольшей прибыли, потребления, развлечений и дорогого отдыха для избранных». Специалисты опасаются, что Талабы готовят к судьбе «курорта и игорного притона, местного Монте-Карло или Ибицы».

В документе рекомендуется серьезно переработать проект, провести дополнительные исследования, ввести дополнительные зоны для административных и общественных зданий, торговых объектов и гостиниц.

Источник: Псковская Лента Новостей
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